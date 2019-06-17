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TÜRGEV, açıklamasında vakfın 23 yıldır İstanbul'da ve Türkiye'de binlerce öğrenciye destek olduğu belirtildi. "Vakfımız dile getirilen ithamları kesinlikle hak etmemektedir" denildi. Açıklamada TÜRGEV'in bugüne kadar yaptığı hizmetlere ilişkin bilgilere de yer verildi.



Açıklamada TÜRGEV'in 49 yüksek öğretim, 11 ortaöğretim yurduyla tarihini araştıran, öğrenen ve üreten girişimci genç kızlar yetiştirmeyi hedef edinmiş bir vakıf olduğu belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi'nden vakfa herhangi bir nakdi yardım ya da ödeme yapılmadığı da ifade edildi. Ayrıca "Şehrin vakıflarının kirli-temiz gibi ayrıştırılması başta İstanbulumuza haksızlıktır" denildi.



TÜRGEV iddialari için İmamoğlu'nu gençlerden ve vakıf gönüllülerinden özür dilemeye davet etti.

