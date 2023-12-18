Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 199 sürekli işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve belgeleri paylaşıldı

İSTENİLEN BELGELER



1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi



2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)



3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)



4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)



5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu



6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu

