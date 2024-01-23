Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor (Türkiye Kart nedir?)

Tüm şehirlerde Türkiye Kart entegrasyonunu sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

PTT Genel Müdürü Gülten, Türkiye Kart Projesi'nin ihtiyaç üzerine geliştirildiğini söyledi.

Şehirlerin toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonu olmadığına işaret eden Gülten, her şehre gidildiğinde vatandaşların kendine yeni bir toplu ulaşım kartı almak zorunda kaldığını dile getirdi.



Gülten, alınan kartların daha sonra o şehre tekrar gidene kadar genellikle kaybedildiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini bildirdi. Söz konusu kartların yurt dışından geldiğini ve maliyetli olduğunu vurgulayan Gülten, Türkiye Kart uygulamasının toplu ulaşım kartlarının birbiriyle konuşmasını sağlayan bir sistem olduğunu anlattı. Gülten, projenin sadece bir toplu ulaşım kartından ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TEK BAŞINA BİR ULAŞIM KARTI DEĞİL"



"Bu, tek başına bir toplu ulaşım kartı değil. Toplu ulaşım kartı çıkaran belediyelerimiz, idarelerimiz kendi kartlarını çıkarmaya devam edecekler. Üzerine Troy gibi bir Türkiye Kart logosu bulunanlar, entegre olunan illerimizde de geçerli olacak. Kart çıkaran yerler Türkiye Kart özelliğiyle de çıkarabilirler."