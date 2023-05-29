Türkiye seçimi ntv.com.tr'den izledi

Türkiye, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur sonuçlarını ntv.com.tr’den öğrendi.



ntv.com.tr, Gemius Real User verilerine göre 28 Mayıs gününü haber siteleri içerisinde birinci tamamladı. 2.3 milyon gerçek kişinin ziyaret ettiği sitede seçim sonuçları, yasaklar kalktıktan sonra ayrıntılı ve kolay anlaşılır bir şekilde yayınlandı.



ntv.com.tr, seçimin ilk turunda da internet kullanıcılarının referans noktalarından birisi olmuştu.



ntv.com.tr, Gemius Real User verilerine göre 14-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ikinci sitesi olmuştu. Bu tarihlerde 15 milyon kullanıcı, seçime ilişkin gelişmeleri ve seçim sonuçlarını ntv.com.tr'den izledi.



Gemius Polonya menşeili bir dijital araştırma ve teknoloji firmasıdır. Dünya çapında 30’dan fazla pazarda 1999 yılından beri hizmet vermektedir. Türkiye’de de internet sitelerinin trafiğini takip etmekte ve raporlamaktadır, Türkiye'deki sitelerin ortak veri merkezidir.

