Türkiye'de son 10 yıldaki orman kaybının yüzde 61,5'i geçen yılki yangınlarda yaşandı

Türkiye'de 2012-2021 yıllarını kapsayan dönemde çıkan yangınlarda 226 bin 845 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bu kaybın 139 bin 503 hektarı geçen yılki büyük orman yangınlarında gerçekleşti.



Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 2012 yılından 2021'in sonuna kadarki dönemi kapsayan son 10 yılda toplam 27 bin 150 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 226 bin 845 hektar alan zarar gördü.

EN ÇOK ORMAN YANGINI 2013'TE MEYDANA GELDİ



Son 10 yıllık dönemde (2012-2021) en yüksek yangın sayısı 3 bin 755 ile 2013'te meydana geldi, en düşük yangın sayısı ise 2 bin 149 ile 2014'te görüldü.



Yangın sayısı bakımından son on yılın en yükseği olmamasına karşın, 2021'de, zarar gören alan miktarı, önceki 9 yılın toplamından çok daha yüksek oldu.

ORMANLIK ALAN KAYBININ YÜZDE 61,5'İ GEÇEN YIL YAŞANDI



2021 yılından önceki 9 yılda zarar gören alan miktarı 87 bin 342 hektar olarak hesaplandı. Türkiye'de geçen yıl çıkan 2 bin 793 orman yangınında ise 139 bin 503 hektar alan zarar gördü. Buna göre, son 10 yılda yangın kaynaklı ormanlık alan kaybının yüzde 61,5'i, geçen yılki yangınlarda gerçekleşti.



Bunların önemli bölümünü ağustosta Antalya ile Muğla başta olmak üzere birkaç kentte 500'ü aşkın noktada çıkan, 15 gün süren, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürülen yangınlar oluşturdu.



"EN ÇOK YANAN AĞAÇ TÜRÜ KIZILÇAM"



Orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Barış Tecimen, Türkiye'de en çok yanan ağaç türünün Kızılçam olduğunu hatırlattı.



Tecimen, "Kızılçam ormanlarının yangına olan duyarlılığı ve aynı zamanda yüksek adaptasyonu onları kendi yerleşiminde sürekli var edecek ama biz Kızılçam ağacı dayanıklı diye koruyarak orada tutmakla birlikte yangın şeritlerinin artırılması, yangına dayanıklı ağaç türleriyle şerit ağaçlandırmanın yapılmasını, yangına sebep verecek insan temasının olduğu yerlerde yanıcı madde yükünün azaltılması gibi tedbirleri uygulayarak hem ormanlarımızı koruyup hem de doğal servetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız" diye konuştu.



"KÜRESEL ISINMAYLA AĞAÇLAR GÜÇSÜZLEŞİYOR"



Dünyanın dört bir yanında orman yangınlarının gerçekleştiğini ve insan gücünün böyle bir afet karşısında çok da etkisinin olamadığının görüldüğünü anlatan Tecimen, orman yangınları konusunda alınabilecek önlemler hakkında şunları söyledi:



"Yangın uçaklarının, helikopterlerin sağlanması, yer ve yangının durumuna göre kullanılmak üzere çeşitli lojistik desteğin yapılması gerekiyor ama hızlı müdahalede bulunulursa yangının büyümesinin önüne geçilir ve kontrol altına alınabilir"



Küresel ısınmanın da büyük bir kuraklık ve ağaçlarda fizyolojik tepki olarak kendisini gösterdiğini anlatan Tecimen, "Yıllar içerisinde orman ekosistemlerinde tür değiştirme, türlerin yer değiştirmesi yani lokasyon değiştirmesine yönelik gözlemlerimiz olmaya başlayacak. Nitekim ağaçların lokasyon değişimleri şu anda da var, bunun bir kısmı antropolojenik olmakla birlikte iklim değişikliğine bağlı olarak da bunun gerçekleşmesini maalesef izlemeye başlayacağız ve göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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