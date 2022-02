Türkiye'den Rusya ile Ukrayna'nın müzakere kararına ilişkin açıklama

Rusya-Ukrayna savaşının 4'üncü gününde taraflar masaya oturma kararı aldı.



Görüşmenin Ukrayna-Belarus sınırında olacağı açıklandı.

Kararı yorumlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Rusya ile Ukrayna'nın yarın görüşme kararı almasından son derece memnunuz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.



Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’daki çatışmalar başlamadan önce Türk vatandaşlarının tahliyesi için Harkiv bölgesine ilave seferler konması için Türk Hava Yollarından (THY) talepte bulunulduğunu hatırlattı.



THY’den, daha büyük gövdeli uçakları Harkiv ve Kiev’e göndermesi istendiğini aktaran Çavuşoğlu, vatandaşların, çatışmaların başlamasıyla dönme taleplerini ilettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önceden kara yoluyla vatandaşlarımızın tahliyesini de çalışmıştık, planlamıştık. Dün değişik şehirlerden 870 civarında vatandaşımızı Romanya sınırına getirdik, Romanya’ya geçtiler. Bugün öğleden sonra itibarıyla aşağı yukarı 580 civarında vatandaşımız da Türkiye’ye girmiş bulunuyor."



Otobüslerden ayrı kendi araçlarıyla gelen vatandaşlar bulunduğunu da anlatan Çavuşoğlu, bu vatandaşların da sınırlardan kolayca geçmesi için görevlendirmeler yapıldığını belirtti.



Polonya, Macaristan, Moldova, Slovakya, Bulgaristan’daki tüm Türk misyonlarının seferberlik ilan ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımızı sınırlara gönderdik, oradan geçişleri sağlıyorlar. Şu anda aşağı yukarı 6 bin 600 civarında tahliye edilmek isteyen, bize başvuran vatandaşımız var." diye konuştu.



Çavuşoğlu, sosyal medyadan ulaşanlara tek tek yanıt verildiğini vurguladı.



"RUSYA İLE UKRAYNA'NIN GÖRÜŞME KARARINDAN SON DERECE MEMNUNUZ"



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, her iki mevkidaşının da iki ülke arasında yapılacak görüşmeyi teyit ettiğini söyledi.



Çavuşoğlu, "Minsk ya da Gomel şehrinde değil, hemen Ukrayna-Belarus sınırının diğer tarafında, Belarus tarafında bu görüşme mümkünse yarın gerçekleşecek. Hatta heyette kimlerin yer aldığı konusunda da bilgi verdiler." dedi.



Türkiye'nin bu görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini her zaman dile getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Dün de taraflara tavsiye ettiğimiz gibi, söylediğimiz gibi, yer önemli değil, bir an önce Ukrayna ve Rusya'nın bir araya gelip müzakerelere başlaması ve kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi önemli. Bu krizi sona erdirmek gerekiyor. En azından ateşkesle birlikte ilk adımın atılması gerekiyor. Böyle bir mutabakata varmalarından biz son derece memnun olduk. İnşallah yarınki görüşmeler ateşkesle neticelenir."



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin bu konuda yoğun diplomatik temaslarda bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu temaslarımızı sürdüreceğiz ama bugün özellikle Rusya ile Ukrayna'nın yarın görüşme kararı almasından da son derece memnunuz. Bugün Kuleba ile görüştüğümde de dünkü tavsiyelerimizi dikkate aldığını söyledi. Bundan da ayrıca memnunum. 'Yer o kadar önemli değil. Anlıyoruz, Belarus'a gitmek istemiyorsunuz, sebebini de biliyoruz ama önemli olan burada bir ateşkesin tesis edilmesi, dolayısıyla müzakereden kaçan bir ülke konumuna düşmeyin ve gidin.' diye tavsiyelerde bulunmuştuk. Belarus da güvence verince (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'e, gitme kararı aldılar. Bu süreci de yakından takip ediyoruz. İnşallah buradan olumlu netice çıkar. "

''MONTRÖ'NÜN HÜKÜMLERİNİ UYGULAYACAĞIZ''



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.