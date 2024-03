Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan gençlere çağrı: "Bu alandan sakın korkmayın"

Antalya Diplomasi Forumu 2024'te "Uzay Diplomasisi: Yeni Fırsatlar Keşfetmek" paneline Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Genel Sekreteri Yu Çi, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Genel Müdürü Christian Feichtinger ve eski Belçika Senatosu Üyesi ve Switch to Space Başkanı Dominique Tilmans katıldı.



Gezeravcı panelde, uzay diplomasisinin önemine dikkati çekerek, "Dünyanın farklı alanlarında ne tür krizler olursa olsun, ne tür çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşanırsa yaşansın, uzay her zaman birleştirici bir platform olmuş, insanların çabalarını iyi bir sonuca dönüştürmüştür." dedi.



Uzay yolculuğunu başarıyla tamamlayıp 9 Şubat'ta dünyaya dönen Gezeravcı, "Çok şükür ki 7 ulusu ve 9 milleti tek bir platformda bir araya getiren, sadece bir araya getirmekle kalmayıp onlara birlikte çalışmak ve insanlığın geleceğine katkıda bulunmak için çok iyi bir şans veren büyük misyonun bir parçası olduk." diye konuştu.



"Bu önemli misyon bize, çocuklarımıza hayal kurma fırsatı verdi. Türkiye çocuklarına ve aynı zamanda Türkiye'yi rol model olarak gören diğer ülkelerin çocuklarına da kendilerine ve potansiyellerine güvenme imkanı verdi." diyen Gezeravcı, "Çocukken film ve belgesellerde uzayla ilgili bir şey gördüğümde, kendime, 'Bu rüya diğer uluslara ve diğer ulusların çocuklarına ait.' derdim. Uzay misyonu, Türk çocuklarına hayallerinin önünde hiçbir sınır olmadan potansiyellerini yerine getirmelerini sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin ilk astronotu, "Gençler, bu alandan sakın korkmayın, harika potansiyelinizi uzay alanına da yansıtmaktan sakın çekinmeyin. Uzay endüstrisi büyüyor, kendinizi bunun bir parçası haline getirin ve buraya imzanızı atın." çağrısı yaptı.



"Uzayla alakalı gelişen ve değişen bir trend var olduğunu söyleyen Gezeravcı, "Tüm dünyada yatırımlar artıyor. Bu alanda yapılan çalışmalar ve katılımcı ülkeler burada bir çalışma imkanı buluyor. Bizim ülkemizin uzayda bir yer hak ettiğini her zaman düşünmüştüm. Uzayla alakalı faaliyetlere katılmayı hak ediyoruz. Uzay alanında çok ciddi bir potansiyelimiz var. Türk vatandaşlarıyla her zaman gurur duydum. Pratik zekamızla, çözümlerimizle büyük potansiyelimiz var. Bırakın çocuklarımız bizim başlattığımız bu yolda yürüsünler." diye konuştu.



Türkiye'nin yaş ortalaması genç nüfusa sahip olduğunu belirten Gezeravcı, genç nesillerin uzay alanında gerçekleştirilecek her türlü gelişmenin parçası olmasını dört gözle beklediğini dile getirdi.



TÜRKİYE'NİN UZAY ALANINDAKİ ULUSLARARASI ORTAKLIĞA AKTİF ŞEKİLDE KATILDIĞINA VURGU



TUA Başkanı Kıraç ise Türkiye'nin uzay alanındaki uluslararası ortaklığa aktif şekilde katıldığını ve bu alanda işbirliği yapmaya da kararlı olduğunu belirtti.



Gezeravcı'nın uzay misyonu sırasında diplomatik ilişkiler de yürüttüğünü belirten Kıraç, "Uzay keşfi ve teknolojik gelişmelere karşı daha kapsayıcı bir yaklaşım kullanmayı amaçlıyoruz. İşte bu noktada eğitim, vizyonumuzun temel taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Kıraç, 2023'de düzenlenen uzay kampına Türk devletlerinden 100'den fazla gencin geldiğini ve bu yıl da düzenlenmesi planlanan kampa Türk devletlerinden gençlerin katılımını beklediğini ifade etti.



TUA'nın geleceği şekillendirmekte önemli rol oynamak istediğini ifade eden Kıraç, "Küresel uzay sektörü için daha eşitlikçi ve umut verici bir gelecek inşa etmeye inanıyoruz." dedi.



Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e 2023'de 4,5 milyon kişinin katıldığını ifade eden Kıraç, bu yüzden festivalin Türkiye'deki genç girişimciler için çok önemli olduğunun altını çizdi.



Kıraç, "TEKNOFEST Türkiye'nin ilk uzay ve teknoloji festivali olarak, pek çok partner ile birlikte ülkedeki teknolojinin gelişmesinde nemli rol oynadı." şeklinde konuştu.



TUA Başkanı Kıraç, geçen yıl İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen festivalin, bu yıl da Adana'da düzenleneceğini sözlerine ekledi.



TÜRKİYE UZAY ALANINDA "OLAĞANÜSTÜ BİR ROL MODEL VE ÖRNEK"



IAF Genel Müdürü Feichtinger, uzayı, "dostane ilişkileri olmayan ülkelerin bile bir araya gelebildiği, bilgi alışverişinde bulunabildiği ve ortaklıklar kurabildiği ortak bir payda" olarak değerlendirdi.



Antalya'nın 2026'da ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi'ne değinen Feichtinger, "2026'da Antalya'ya tekrar gelerek uzayın diplomasi için çok etkili bir araç olduğunu göstermekten büyük heyecan duyuyoruz." dedi.



Feichtinger, birkaç yıl öncesine kadar uzayın, sadece "uzay ülkeleri" olarak adlandırılan ülkelere mahsus bir alan olduğunu söyledi.



"Türkiye birkaç yıl içinde bir uzay ajansı kurarak, uzay stratejisi oluşturarak ve bir insanlı uzay uçuşu programı geliştirerek gerçekten uzayı gelişimlerinin odağı oldu." diyen Feichtinger, Türkiye'yi uzay alanında "olağanüstü bir rol model ve örnek" olarak gösterdi.



Feichtinger, Türkiye'nin gelecekte Ay'a gitmek için gerçekten iddialı planları olduğuna dikkati çekti.



"UZAY, ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ÇALIŞMA İÇİN MÜKEMMEL BİR ALAN"



Tilmans da uzayın herkese ait olduğunu, bu yüzden ekonomik veya teknolojik gelişmesine bakılmaksızın uzaydan herkesin faydalanması gerektiğini belirtti.



Uzayı "uluslararası işbirliği ve çalışma için mükemmel alan" olarak tanımlayan Tilmans, tüm kurum ve kuruluşları, uzayı, uzay dışı sektör arasındaki diyaloğu teşvik etmek için köprü olarak kullanmaya davet etti.



Tilmans, uzay alanındaki gelişimlerin yeni işler ve yeni iş fırsatları yarattığını, bunun gelecekte küresel ekonomi üzerinde çok büyük etkisi olacağını kaydetti.



APSCO Genel Sekreteri Yu da, uluslararası uzay işbirliğine dikkati çekerek, uzay diplomasisinin ülkeler arasındaki kardeşliği ve yardımlaşmayı artıracağını ifade etti.



Yu, havacılık ve uzay alanında, özellikle genç elemanlara yönelik geleceğin parlak olacağını belirtti.