Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de: Kritik görüşme başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. İki liderin kritik görüşmesi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de: Kritik görüşme başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı 'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Zelenski'yi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de: Kritik görüşme başladı - 1

Zelenskiy, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de: Kritik görüşme başladı - 2

İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenski'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Zelenski dün Çekya'yı, bugün Slovakya'yı ziyaret etmişti.

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