Ümit Özdağ'dan “İçişleri Bakanı olmak ister misiniz?” sorusuna yanıt

Zafer Parti Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Özdağ, katıldığı SÖZCÜ TV canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede sığınmacıların geri dönüşü, terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği konusundaki görüşlerini paylaştıklarını belirten Özdağ, bu konularda Zafer Partisi'nin de sorumluluk alması gerektiği konusunda uzlaştıklarını aktardı.

Bakanlık talebiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, bunun hükümet kurulmadan konuşulacak bir mesele olmadığını ifade etti. Özdağ, "Altılı masa da kendi içinde konuşmamış bu konuyu. Kemal Bey bizimle paylaştı. Teknik detayları daha sonra, 'önce bir 28 Mayıs'ı bitirelim daha sonra konuşuruz' şeklinde karara bağladık." dedi.

"Ümit Özdağ olarak İçişleri Bakanlığına oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde göndermekle sorumlu olmak gibi bir isteğiniz var. Doğru mu?" sorusunu ise Özdağ, "Tabii, ben bunu isterim, partim de bunu ister ama bu ayın 28'inden sonra diğer siyasi partilerle de bir araya, biz gelmeyiz çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz, bu cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur. O süreçte bizim herhangi bir dahlimiz olmaz. Biz sadece Kemal Bey ile konuşuruz." şeklinde yanıtladı.

"TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARI İSVİÇRE'YE TAŞIYIN BAKALIM İSVİÇRE NE YAPIYOR"

Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolde yer alan kayyım uygulaması konusuna ilişkin değerlendirmeleri sorulan Özdağ, Türkiye'nin son 40 yılda dünyada en ağır terör olaylarını yaşayan ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa standartlarında bir demokrasiye, Avrupa standartlarındaki bir güvenliğe de Türk insanının ihtiyacı olduğunu dile getiren Özdağ, Türkiye'de stat dışında ve özellikle Hendek olaylarında çok sayıda polisin terör saldırılarında şehit olduğunu hatırlattı.

Özdağ, "Şimdi bu gerçeklerden kopup 'İsviçre'deki uygulamayı burada yapalım.' Siz Türkiye'deki olayları İsviçre'ye taşıyın bakalım İsviçre neler yapıyor. Fransa'ya taşıyalım bakalım Fransa ne yapıyor. Ben önce Türk halkının sokakta can ve mal güvenliğinin sağlanmasını ve bunun da hukuk içinde sağlanabileceğini savunuyorum. Biz İstiklal Harbi'ni hukuk içinde gerçekleştirdik. Bugün de teröre karşı Türkiye'yi hukuk içerisinde koruyabiliriz, korumalıyız da."