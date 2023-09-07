Ümit Özlale kimdir? İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'nin biyografisi

Ümit Özlale, Murat Reis İlkokulu, Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi’nin ardından 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Ardından ABD’de bulunan Boston College’da yüksek lisansını 1998’de tamamlayıp, 2001 yılında yine bu okulda ekonomi doktorasını yaptı.



Sırasıyla Bilkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nde çalıştı, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri Grubu yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. Harvard Üniversitesi’nde yaz döneminde misafir öğretim üyesi olarak Kalkınma Ekonomisi dersleri verdi.



2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı. 2011 yılında Avrupa Kalkınma Enstitüleri Birliği’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen teşvik ödülüne layık görüldüm.



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyor.



