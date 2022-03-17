İstanbul'da bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle iki kez trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü'nde bakım çalışmasına başlanacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Köprüyü tamamen trafiğe kapatmadan derzlerin bakım ve onarımını yapmayı hedefliyoruz” dedi. İstanbul’da kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu cuma günü Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında ayrılmalar yaşandı ve köprü bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri köprü üzerinde çalışmalarını gerçekleştirerek köprüyü yeniden trafiğe açtı. Cumartesi günü aynı sorunun tekrarlaması üzerine 82 yıllık köprü için bakım ve onarım çalışmaları planlandı.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “Unkapanı Atatürk Köprüsü 3 parçadan oluşan, 1 ve 3 derzlerde, 3 ve 4 derzlerde ikinci parça, 4’üncü ve 6’ıncı derzlerde 3 parçadan oluşan dubalar üzerinde yüzen bir köprüdür. Yere sabitlenmiş, soketlenmiş bir köprü değildir" dedi.Alpay ise cuma günü yaşnan sorunun açılır kapılardaki büzüşmeden ve rüzgardan kaynaklı yaşandığını söyledi."YAPISAL BİR SORUN OLMADIĞINI DEĞERLENDİRDİK"Yapılan müdahaleden söz eden Alpay, “Biz o gün teknik ekibimizi hemen buraya gönderdik. Burayı işleten Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüz konuya müdahale ettiler. Yapısal bir sorun olmadığını, tamamen köprünün soğuk havalarda genleşmesi, rüzgar etkisi ve tabii ki bunların da ayarlanması gereken özellikle kara tarafındaki gergilerin çalışmamasından dolayı ayar da yapılamadığı için olduğunu tespit ettiler" diye konuştu."DERZLERİN BAKIMI VE ONARIMI ŞART"2007 ve 2014 yıllarında köprünün bakıma girdiğini söyleyen Alpay, bu bakımların sadece bunalarda yapıldığını kaydetti. Alpay, "6 tane derzde bir bakım ve kendi mekanik gergi sistemlerine mekanik aksamlarına bir bakım yapılmıyor. 82 yıllık bir köprü burası. Biz bunu yaklaşık 3-4 ay önce projelendirme işine başlamıştık. Çünkü derzlerin bakımı ve onarımı şarttı. Bugün itibari ile bunu hızlandırdık" sözlerini kullandı.Alpay yapılan çalışma planına göre 2-3 ay içerisinde köprünün bakıma gireceğini ifade etti. Ayrıca Alpay, uzmanlara danıştıklarını, köprünün trafiğe açık olmasından dolayı bir sorun olmayacağını söyledi."BU KÖPRÜ O KÖPRÜ DEĞİL"Unkapanı Köprülü Kavşağı’nda yapılan çalışmanın Unkapanı Atatürk Köprüsü ile alakalı olmadığını söyleyen Alpay, “Unkapanı Köprüsü yeni yapıldı. Yeni yapılan köprünün derzi nasıl açılır diye konuşuldu. Bu köprü, o köprü değildi. Orası bu köprünün çıkışındaki Unkapanı Köprülü Kavşağı. Onun sistemi tamamen fore kazık sistemiyle yere sabitlidir. Bu yüzen köprü Unkapanı Atatürk Köprüsü’dür” dedi."HER GÜN KONTROLLERİ YAPILIYOR"Unkapanı Atatürk Köprüsü’nde yapılacak çalışmalardan söz eden Alpay, “Unkapanı Köprülü Kavşağı’nı yaparken buranın tamamen trafiğe kapatılması sorundu. Dolayısıyla bunu da programlayarak bu köprüyü çok kısa süreli dahi olsa tamamen trafiğe kapatmadan özellikle derzlerin bakım ve onarımı yaparak çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda araç trafiğinde problem yaşanmıyor. Her gün kontrolleri yapılıyor. Proje konusunda hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor”