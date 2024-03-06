Ünlü müzisyen Rabih Abou Khalil 9 Mart’ta CRR’de müzikseverlerle buluşacak

Lübnan asıllı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil (Rabi Ebu Halil) Alman ve Fransız edebiyatını müziğe taşıdığı son çalışmasıyla, 9 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Abou-Khalil’in Alman ve Fransız edebiyatını yorumlayarak dilin ve müziğin sınırlarını zorladığı projesinde sanatçıya Arnavut şarkıcı Elina Duni eşlik edecek.
Duni, Fransızca, İngilizce, Almanca, Arnavutça ve İtalyanca dillerinde kusursuz şarkı söyleme yeteneğinin yanı sıra ve Abou-Khalil'in müziğindeki karmaşık ve sürekli değişen ritimlere karşı duyarlılığıyla öne çıkıyor. Alman, Fransız ve Portekizli şairlerinin şiirlerinin Arap, caz ve batı ritimleriyle müziğe dönüşeceği konser, saat 20.00’de başlayacak.
Rabih Abou-Khalil’in, 9 Mart akşamı CRR’de sanatseverlerle buluşturacağı dizelerden ritimlere uzanan bu sıra dışı projede sanatçıya vokalde Elena Duni’nin yanı sıra; kemanda Mateusz Smoczynski, çelloda Krzystof Lenczowski ve davulda ise Amerikalı Jarrod Cagwin eşlik edecek.
Rabih Abou-Khalil, müzik dünyasında az rastlanan bir simyacı olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda Alman gruplarıyla kervansaraylarda gerçekleştirdiği performanslarla herkesin beğenisini kazanan sanatçı, daha sonra yanına aldığı Sardinyalı bas tenorun büyüleyici vokalleriyle i BBC Konser Orkestrası’na Arap ritimleriyle meydan okudu. Sanatçı her bir projesiyle, müziksel epikleri, ritimler karışımı ile başarıyla dinleyene sundu.
Köklerinin uzandığı Arap müziğinin atmosferi ile günümüzün küresel ezgileri arasında köprü kurmayı kendine amaç edinen Abou-Khalil, ud ritimlerini caz gitar normlarına sokarak müzik dünyasına farklı bir icra anlayışı kazandırdı. “Dünya Müziği” ifadesi terminolojik olarak sözlüklerde yerini almadan önce sanatçı bu tarz ile anılmaya başlandı. Abou-Khalil, müziğinin yanı sıra kendi tasarımlarından yola çıkarak hazırladığı albüm kapaklarıyla da fark yarattı.
Abou-Khalil'in besteleri, kelimelerin içeriği, ritmi ve sesiyle derin bir bağlantı içinde. Sanatçıya göre: “Sözler, melodilere zoraki bir ekleme olarak değil; müzik, sözcüklerin etrafında özenle şekillendirilerek bestelenir. Bir kelimenin sesi değiştiğinde, müzik bu değişikliği takip eder; ölçü değişikliğinde ise ritim, buna uyum sağlar.”
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