Ünlü müzisyen Rabih Abou Khalil 9 Mart’ta CRR’de müzikseverlerle buluşacak

Rabih Abou-Khalil, müzik dünyasında az rastlanan bir simyacı olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda Alman gruplarıyla kervansaraylarda gerçekleştirdiği performanslarla herkesin beğenisini kazanan sanatçı, daha sonra yanına aldığı Sardinyalı bas tenorun büyüleyici vokalleriyle i BBC Konser Orkestrası’na Arap ritimleriyle meydan okudu. Sanatçı her bir projesiyle, müziksel epikleri, ritimler karışımı ile başarıyla dinleyene sundu.



Köklerinin uzandığı Arap müziğinin atmosferi ile günümüzün küresel ezgileri arasında köprü kurmayı kendine amaç edinen Abou-Khalil, ud ritimlerini caz gitar normlarına sokarak müzik dünyasına farklı bir icra anlayışı kazandırdı. “Dünya Müziği” ifadesi terminolojik olarak sözlüklerde yerini almadan önce sanatçı bu tarz ile anılmaya başlandı. Abou-Khalil, müziğinin yanı sıra kendi tasarımlarından yola çıkarak hazırladığı albüm kapaklarıyla da fark yarattı.



Abou-Khalil'in besteleri, kelimelerin içeriği, ritmi ve sesiyle derin bir bağlantı içinde. Sanatçıya göre: “Sözler, melodilere zoraki bir ekleme olarak değil; müzik, sözcüklerin etrafında özenle şekillendirilerek bestelenir. Bir kelimenin sesi değiştiğinde, müzik bu değişikliği takip eder; ölçü değişikliğinde ise ritim, buna uyum sağlar.”

