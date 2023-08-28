Usulsüz reçeteyle 5 milyon liralık vurgun: 3 gözaltı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde usulsüz reçete operasyonu düzenlendi.



Ekipler, bir eczane ve bir optikçinin ilaçları başkaları adına reçete edilerek kamu zararına sebebiyet verdiğini tespit etti.



Harekete geçen polis, yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 25 Ağustos günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda başkaları adına reçeteli ve barkodları koparılmış halde olumsuz depolama koşullarında tutulan piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan 134 adet tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gram enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gram beyin, damar anevrizması ve yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi.



Zanlılar, “TCK-157” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.