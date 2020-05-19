Van'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne dökülen akarsuda görülen balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Fazıl Şen bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Suyun içersindeki materyaller, tatlı su kaynağının etrafında herhangi bir kirletici, kimyevi maddelerin olup olmadığı incelendi.



Ekipler tarafından tatlı su kaynağının farklı noktalarından numune alınarak yeni parametreler ölçülmek üzere üniversite laboratuvarına götürüldü.



Yapılan açıklamada balıkların yüksek su sıcaklığından dolayı öldükleri tespit edildi. Su sıcaklığının olması gereken değerlerden neden daha yüksek olduğu ise araştırılıyor.



Balık ölümlerine önceki gün rastlanmıştı, bugün yapılan incelemelerde ise yeni ölümler görülmedi.