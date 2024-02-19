"When Harry Met Sally" filminin sonu çekim aşamasında değişmiş

Yönetmen Rob Reiner Harry Met Sally filminin sonu ile ilgili itirafta bulundu.

Filmin sonunun tamamen farklı olduğunu söyleyen yönetmen, Harry Met Sally filmi için başlangıçta planlanan sonun daha üzücü olduğunu açıkladı.

Reiner, Filmin sonunun başlangıçta "Harry ( Billy Crystal ) ve Sally ( Meg Ryan ) yıllar sonra birbirlerini görecek, konuşacak ve birbirlerinden uzaklaşacaklardı" şeklinde planlandığını söyledi.



10 yıl süren bir evlilikten sonra 10 yıl bekar kaldığını söyleyen yönetmen "Biriyle nasıl birlikte olacağımı bir türlü bulamıyordum ve bu da Harry Met Sally filminin doğmasına neden oldu, daha sonra 35 yıldır evli olduğum eşim Michele ile film çekimleri sırasında tanıştım ve hikayenin sonunu değiştirdim.” diye konuştu.



Finalde gözyaşı döken hayranların Michele mi teşekkür etmeleri gerekiyor diye sorulduğunda Reiner, "Bu doğru" dedi.



1989 yılında Harry Met Sally vizyona girdiğinden beri, filmin final sahnesi şimdiye kadar ki en ikonik anlardan biri olarak romantik komedi tarihine geçti.