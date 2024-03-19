Yarın hava nasıl olacak? 20 Mart hava durumu tahminleri

Yurdun doğu kesimlerinde kar, Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



HATAY'DA KUVVETLİ SAĞANAK



Hatay'da beklenen aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, bugün güney kesimleri, yarın tüm kıyı kesimini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



20 MART İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ