Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gamze Sakallıoğlu'nu annesi yatağında hareketsiz olarak buldu. 112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi.

Gamze'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, Gamze'nin boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Şüpheli ölüm ile ilgili Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.



"GELİNİM VE ANNESİNDEN ŞÜPHELENİYORUM"

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne T.S. ile baba M.H.S adliyeye sevk edildi. Anne T.S. görüntü çeken gazetecilere, "Hakkımın aranmasını istiyorum. Kızımı yatağında ölü buldum. Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



Gamze'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Çamlıca Mezarlığı önünde öğle vakti Gamze için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gamze Sakallıoğlu'nun ablası Fatma Köse, akrabaları ve yakınları katıldı.

Fatma Köse, mezarın başına bağladığı tülün önünde dakikalarca gözyaşı döktü. Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.



Lise 2'nci sınıf öğrencisi Gamze Sakallıoğlu'nun aşçılık bölümünde okuduğu ve staj için lokantada çalıştığı öğrenildi.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI



Adliyeye sevk edilen anne Turcen Sakallıoğlu (53) ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53), çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

