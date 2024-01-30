Yaya geçidinden geçen kadına önce motosiklet sonra araba çarptı

Büyükçekmece’de yaya geçidinden geçmek isteyen kadın, motosiklet ve bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı.



Olay, 20 Ocak akşamı ilçedeki Yunus Emre 2 Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Zeynep Çakır isimli kadına, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken, önce motosikletli kurye ardından arkasından gelen araba çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Çakır yere düşüp kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Yaralı kadına olay yerine yakın bölgede fırını bulunan akrabası ve çevredeki vatandaşlar yardım etti.



BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ



İhbar üzerine gelen ambulansa iyi olduğunu söyleyerek binmeyen Çakır kafasındaki kanama devam edince hastaneye gitti.



Hastane de Zeynep Çakır’a beyin kanaması geçirdiği söylenerek yoğun bakıma alındı.



9 gün yoğun bakımda kalan Çakır sağlığına kavuşarak taburcu edilirken ailesi ile olay anına ilişkin görüntülerle birlikte kaza sonrası ortadan kaybolan araç sürücüsü kadından ve motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.



“SÜRÜCÜLERİN HABERİ YOK, ŞU ANDA ARAŞTIRILIYOR”



Yaşanan anları anlatan Zeynep Çakır’ın kardeşi Bayram Çakır, “Hem motor hem araba çarpıyor. Biz ertesi gün esnaf komşularımızdan görüntüleri alıp izledikten sonra bunu öğreniyoruz. Görüntüleri izledikten sonra bende şaşırdım şok oldum. Çalışamadım günlerce şikayette bulunduk polise. Sürücülerin haberi yok şu anda araştırılıyor sürücüler. Hala bulunamadı. 9-10 gün kardeşim hastanede yattı. Kafa tası çatlak, beyin kanaması geçirdi.” dedi.



“YOLU AÇIN ACELEM VAR”



Kardeşinin hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Çakır, “Burası yaya geçidi burada beyaz çizgiler var. Kanununlar bunu belirlemiş. Vuran kişi de kadın, burada yerde bir kadın baygın şekilde yatıyor burada insan bir müdahale eder. ‘Yolu açın acelem var gitmem lazım' demiş kadın. Motokurye de ‘siparişim var gitmem lazım' demiş. Görüntülerde hem araba vuruyor hem motor vuruyor. Şikayetçiyiz.” diye konuştu.

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