Yayla evi kiralamak için gitti, kuyuda cansız bedeni bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde 10 gün önce yayla evi kiralamak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (50), kuyuda cansız bedeni bulundu.

DHA 09.04.2021 - 10:34

Yayla evi kiralamak için gitti, kuyuda cansız bedeni bulundu

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart Salı günü yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi’ne gitti.

HABER ALINAMAYINCA KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan’da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Keskin’in bulunması için çalışma başlattı.

Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cep telefonun, geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

KUYUDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi. İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cansız bedeni bulundu.

CESEDİN ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Keskin'in cesedinin üzerinin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Kuyudan çıkarılan Keskin'in cenazesi, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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