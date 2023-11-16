Yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöpe atan anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kayseri’de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.



Olay 4 Temmuz günü Melikgazi ilçesinde yaşandı.



Sabah saatlerinde çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebek cesedi ile karşılaştı.



Polis, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin annesini bulmak için çalışma başlattı. 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Fatma Taş’ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra yine aynı markete gittiği ancak karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığı tespit edildi.



Bunun üzerine Taş, şüpheli olarak operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taş, tutuklandı.

“BİR UMUT NEFES ALMASINI BEKLEDİM”



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi.



Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Fatma Taş hakkında, alt soydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Taş, iddianamede yer alan ifadesinde, “Kesinlikle bebeğimin sağ doğduğunu düşünmüyorum. Sabah 09.00’dan, akşam 20.00’ye kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.