Yeni koridorda ilk gemi yola çıktı | MSB kaynakları: Boğazlara ulaşan gemilerin geçiş sorunu yok

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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya'nın çekilmesiyle kapanan tahıl koridoruna ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sonlanmasının ardından Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda mahsur kalan gemilerden birinin bugün boğazdan geçmek için ayrıldığına ilişkin haberler doğru mu? Bu gemi bir anlaşma üzerine mi limandan ayrıldı ve boğazdan geçecek?" sorusu üzerine, başarısı ve yararını ispatlayan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' sayesinde bir yılda yaklaşık 33 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere sevk edildiğine dikkati çekti.



Çabalarının Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi yönünde olduğunu ve onun dışında bir çalışma bulunmadığını vurgulayan kaynaklar, "Diğer ülkeler alternatif güzergahlar ve yollar üzerinde çalışıyor. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki sorun ticari gemilerin bu çatışma ortamında güvenli şekilde Türk boğazlarına gelebilmesi. Türk boğazlarına kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesiyle ilgili bir sorun yok." diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE



Bakanlık kaynakları, "Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde sıkışmış durumda. Sıkışmış teröristlere yönelik yeni bir operasyon olabilir mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:



"Bizim terörle mücadelemiz sürekli bir mücadele. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan her yerde terörle mücadelemiz devam ediyor. Daha önce de ifade ettik, terör örgütü artık bitme noktasına geldi. Çok büyük kayıplar veriyor, çok büyük darbe alıyor ve katılımlar çok azaldı, destek de azaldı. Onun için son aşamaya gelmiş durumda. Bu kapsamda, mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Yeni bir operasyon değil ama operasyon bölgelerimizde askeri mülahazalarla dönem dönem askeri sevkiyatlar, konuş yeri değişiklikleri yapılıyor, gerekli olan bütün tedbirler alınıyor."



Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi sosyal medya hesabının olmadığını ve paylaşımların Milli Savunma Bakanlığı hesaplarından yapıldığını anımsatarak, "Yaşar Güler" isimli sahte hesapla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu, mahkemenin erişim engeli kararı verdiğini belirtti.

