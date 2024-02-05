Yeni Malatya Stadyumu'nda yıpranan ve yırtılan Atatürk posterine inceleme

Malatya Valiliği, Yeni Malatya Stadyumu tribünündeki Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesiyle ilgili inceleme ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda yıpranan ve yırtılan Atatürk posterine inceleme

Valiliği, Yeni Malatya Stadyumu'nda yıpranan ve yırtılan posteriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Yeni Malatya Stadı'nda skandal görüntü" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni Malatya Stadyumu tribününde asılı bulunan Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesi nedeniyle sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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