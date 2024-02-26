YKS başvurularında bugün son gün

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün 23.59'da sona eriyor. Adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

YKS başvurularında bugün son gün
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sınav giriş yerleri

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sınav giriş yerleri

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Üniversite sınavı için başvuru süresi bitiyor.

Adaylar, başvurularını 'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

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