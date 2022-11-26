Yol kesip para istediler: Alamayınca saldırıp bıçakladılar

Geçen haftalarda Beşiktaş Çarşı Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda biri kadın 4 kişi, kendilerinden para isteyen bir grup tarafından saldırıya uğradılar.

Gece saatlerinde kartal heykeline doğru yürüyen Burak Can E. (28), Hayat D. (27), Cemil E. ve Aykut Ç., para isteyen bir grubun talebini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şahıslar, 4 arkadaşa bıçak ve kaskla saldırdı.

PARA VERMEDİLER DİYE BIÇAK VE KASKLA SALDIRDILAR

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. sağlık ekipleri, bacağından ve kolundan bıçakla yaralanan Burak Can E.’yi ve karnından yaralanan Cemil E.’yi ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bacağından yaralanan Aykut Ç.’yi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Bacağından hafif şekilde yaralanan Hayat D.’nin ise ayakta tedavisi yapıldı. Hastaneye kaldırılan 3 arkadaşın durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Öte yandan, olayın ardından Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganlardan birinin emniyette “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “polise mukavemet” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” gibi benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunan ve “kasten yaralama” suçundan aranması olan Ufuk Can B. (22), diğer saldırganların oğluyla benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan annesi Emel B. (35) ile yaşları küçük Emel Y. ve Sevim P. olduğu tespit edildi.

Saldırganlar kısa sürede yakalandı.