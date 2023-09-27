Yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine müşterek çalışma yürüttü.



Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği Toni’nin desteğiyle arama yapan ekipler, otobüsün bagajında 2 turşu bidonu içine saklanmış 7 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.



Bagajın sahibi olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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