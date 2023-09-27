Yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun’da durdurulan yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yolcu otobüsünde 7,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Foto: AA

 ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri,  sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine müşterek çalışma yürüttü.

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği Toni’nin desteğiyle arama yapan ekipler, otobüsün bagajında 2 turşu bidonu içine saklanmış 7 kilo 550 gram ele geçirdi.

Bagajın sahibi olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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