Zabıt katibinden 80 milyon lira dolandırıcılık savunması: Tokat'tan yaprak, salça getirip sattım

"BENİ ŞİKAYET ETTİKLERİ İÇİN BAŞKA DOSYALARA TARAF OLARAK EKLEDİM"



Müştekilerin UYAP üzerindeki sorgulamalarını kendileri istediği için yaptığını söyleyen Süleyman D., "Bu olayda kar payı olarak ödeyeceğim paralar bahis uygulamalarından kazanacağım paralardı. Büşra Çatak bana işletmem için çok para vermiştir. 500 bin TL civarını bulmuştur. Ben kendisini dolandırmadım. Kendisinden aldığım paraların bir kısmını ödedim. Çalıştığım hakimlerin ekranlarından UYAP girişimde olmamıştır." ifadelerini kullandı.



"Büşra Çatak, Büşra Nur Güldorum beni şikayet ettiği için zaman zaman dosyalara taraf olarak ekleyerek UYAP sorgularını yapmışımdır." diye ifade veren Süleyman D., kimseyi dolandırmadığını ve tefecilik kastıyla hareket etmediğini dile getirdi.



"İNSANLARDAN PARA ALIRKEN SADECE İYİ NİYET VE SAMİMİYET GÖSTERDİM"



Kurduğu düzenin nasıl bozulduğunu da anlatan Süleyman D. şöyle devam etti:



"Ben bana para verenlere vaat ettiğim paraları ödüyordum ancak Cihan Könülşök isimli müşteki ile olan parasal ilişkimiz döneminde yani 2021 sonunda dövizdeki artış nedeniyle şahsa 200 bin Euro borcum yaklaşık kur bazında ikiye katladı. Ben bu noktadan sonra finansal olarak sıkıntıya düştüm ve müştekilere olan ödemelerim aksadı. Zaten daha önce Euro üzerinden kimseden para almamıştım. Euro'nun ilgili tarihlerde iki katına çıkması benim ödemelerimi imkansız hale getirdi. Ben insanlardan para alırken sadece iyi niyet ve samimiyet gösterdim. Ben para aldığım insanlara aylık yüzde 10 kar payı verebileceğimi taahhüt ettim. Ancak bir müddet sonra kontrolümden çıktı. Ayrıca pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntı benim taahhütlerimi yerine getirememe sebeplerimden biridir. Bu haliyle atılı suçlamayı kabul etmiyorum."



İddianamede Süleyman D.'nin 4 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 144 yıla kadar cezalandırılması istendi. Diğer 14 sanığın da değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

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