Zehranur Aydemir kimdir? 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi Zehranur Aydemir kaç yaşında?

Zehranur Aydemir, 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi oldu. AK Parti'li Zehranur Aydemir, mecliste, yazılım ve kodlama alanında eğitim sisteminde çocukların adil bir şekilde yetişebilmesi ve kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri kapsamında daha fazla çalışma yapmak istediğini belirtti.



Milletvekili Genel Seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM'nin en genç milletvekili seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AA muhabirine hedeflerini anlattı.



Aslen Rizeli, doğma büyüme Ankaralı olduğunu ifade eden Aydemir, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği alanında çift ana dal program yaptığını kaydetti.



AK Parti Ankara İl Teşkilatında 18 yaşında başladığı siyasi hayatına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı olarak AK Parti Genel Merkezinde devam ettiğini anlatan Aydemir, "Siyasete ilk adımımı attığım Ankara'da bu süreçte milletvekili olmak nasip oldu. Genç arkadaşlarımızın sesi olarak Meclise giren bir kardeşinizim." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe önemli rol alan bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştığını kaydeden Aydemir, mesleği nedeniyle Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalara yakından şahit olduğunu, bu çalışmaları daha çok kişiye anlatmak için siyasette yer almaya karar verdiğini söyledi.

