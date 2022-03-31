Rusya-Ukrayna savaşında 36. gün... Zelenski: Ruslar Donbas'ta yeni saldırı hazırlığında

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 1 aydan uzun süredir devam ediyor.

İstanbul'daki müzakereler sonrası, Rusya'nın "bazı bölgelerde çatışmaların azaltılacağına" yönelik açıklamasının, sahaya yansımadığı görülüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko Kiev'den Rus güçlerinin çekilmediğini söyledi.

Kliçko, "Rus güçlerinin Kiev'den çekileceğine yönelik bilgiler geldi ancak biz gece boyu kent çevresinden patlama ve çatışma sesleri duymaya devam ettik. Bu, bugün bile insanların öldüğü anlamına geliyor" dedi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rus güçlerinin saldırılarının sürdüğünü duyurdu. Rusların halen Mariupol ve diğer kentleri ele geçirmeye çalıştığı kaydedildi. Bakanlık Rusların ülkenin doğusundaki Ukrayna askerlerini kuşatmaya çalıştığını duyurdu.



Bir süre önce Ukrayna askerlerinin geri aldığı İrpin, Ruslar tarafından bombalandı.

AB'YE 'LİMANLARI KAPATIN' ÇAĞRISI

Ukrayna Lideri Zelenski,, Avrupa Birliği'ne, Rus gemileri için limanları kapatma çağrısı yaptı.

Norveç parlamentosuna seslenen Zelenski, "Ruslar bizim limanlarımızı kapatmış durumda. Umarım Avrupa Birliği ve Norveç de Rus gemilerine Avrupa limanlarını kapatır. Rusların yurt dışındaki hiç bir limanı kullanmasına izin verilmemeli" dedi.

Zelenski ayrıca Rusya'dan sonra Avrupa'nın en büyük gaz sağlayıcısı olan Norveç'le 5 milyar metreküplük gaz konusunda görüşmelere başladıklarını söyledi



“BU ÇEKİLME DEĞİL, ASKERLERİMİZİN SAVUNMA BAŞARISI”



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Donbas'ta yeni saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.



Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Donbas bölgesinde yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu görüyoruz. Buna hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var ve en önemlisi de bu. Pes etmeyeceğiz ve ülkemizin her karışını savunmaya devam edeceğiz" dedi.



Müzakere sürecine ilişkin, "Şimdilik sadece kelimelerden ibaret, somut bir şey yok" yorumunda bulunan Ukrayna lideri, "Ayrıca Rus kuvvetlerinin Kiev, Çernihiv bölgesinden sözde çekilmesine ve işgalcilerin faaliyetinin azaldığına dair söylentiler var. Bunun geri çekilme değil, Ukrayna askerlerinin ülkelerini savunması sonucu olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

MÜZAKERELER ÇEVRİMİÇİ DEVAM EDECEK



Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Türkiye'de yüz yüze görüşen heyetlerin müzakerelere yarından itibaren çevrimiçi olarak devam edeceğini duyurdu.



Arakhamia, Ukrayna'nın liderler düzeyinde görüşme talep ettiğini söyledi, Ancak Rus tarafı taslak üzerinde daha fazla ilerleme talep etti.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ TARAFSIZLIĞA ÇOK YAKINIZ"



Rusya ile süren barış görüşmelerinde Ukrayna heyetine başkanlık eden David Arakhamia, "güçlendirilmiş tarafsızlık" modeline yakın olduklarını söyledi. Arakhamia, anlaşma için her koşulda Rus ordusunun 23 Şubat'taki pozisyonuna geçmesi gerektiğini vurgulayarak geri çekilmesini istediklerini belirtti. HABERİN AYRINTILARI

