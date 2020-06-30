Eğitimde "ters yüz sınıf modeli"

Öğrenciler tatilde, ancak yeni eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma var. Bakanlık, pandemi nedeniyle eylül ayında okulların açılamaması ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. (Öykü Tüccar, NTV Haber)

NTV 30.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 12:34

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