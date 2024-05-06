LGS'ye bir ay kaldı: Uzmanlardan adaylara öneriler
Liselere geçişte uygulanan merkezi sınav bu yıl 2 Haziran'da yapılacak. Sınava bir ay kala uzmanlardan önemli uyarılar var. Eğitim Uzmanı Tolga Erdoğdu'ya göre, öğrenciler bu yıl mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarından konu tekrarı yapmalı, örnek soru çözmeli. Bu yıl sınavda pandemi kuralları da uygulanmayacak, öğrenciler sınava başka okullarda girecek. (Haber: Öykü Tüccar)
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