Eğitimde yeni müfredat tartışması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredat taslağı için eğitim uzmanlarının görüş açıklamaları sürüyor. Yüzde 35 oranında sadeleştirmenin yapıldığı taslakta bazı konuların tamamen kaldırılması eleştiriliyor. Kimi eğitimcilere göre, sayısal derslerde birçok konunun anlaşılabilmesi için gerekli olan "integralin" kaldırılması hem öğrencileri hem de öğretmenleri zorlayacak.
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