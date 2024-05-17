Özel okullarda fiyat yükselişi durdurulamıyor

Okulların kapanmasına bir ay kala, özel okul ücretleri yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı zam oranlarını belirlemişti ancak ek kalemlerle fiyat bir hayli yükseliyor. Bazı okullarda yıllık ücret 2 milyona yaklaştı. NTV ekibinden Beyzanur Özer, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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