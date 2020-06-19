Öğrencilere sınav öncesi uyarılar

Liselere giriş sınavı yarın yapılıyor. Yüzbinlerce öğrenci virüs önlemleriyle sınava girecek. Okullarda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Uzman Psikolog Seyhan Çelikkıran NTV canlı yayınında öğrencilerin stresle başa çıkmak için neler yapabieceklerini anlattı.

NTV Haber 19.06.2020 - 22:29 | Son Güncelleme : 19.06.2020 - 22:45

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