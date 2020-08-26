Özel okul fiyatları düşecek mi?

Corona yüzünden yüz yüze başlayamayan eğitim döneminde en çok konuşulan konu özel okullarda ücret indirimi olup olmayacağı. Veliler indirim talep ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Velilerin haklı taleplerinin dikkate alınması şart" açıklaması yaptı.

NTV Haber 26.08.2020 - 20:44 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 20:45

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