Ryan Gosling'in başrolde olduğu The Fall Guy (Dublör) filminden ilk fragman
David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke ve Aaron Taylor-Johnson'ın yer aldığı Dublör filminden ilk fragman yayınlandı. 1980'lerin popüler TV dizisinden ilham alınan Dublör film, 1 Mart 2024’te vizyona girecek. Senaryosunu Drew Pierce'ın kaleme aldığı film, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor.
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