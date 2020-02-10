Sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları nedir? (Adım Adım Sağlık 9 Şubat 2020)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.05’te NTV’de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Cahit Vural, konunun uzmanlarıyla MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler'de konuşacak. Tüp bebek tedavisinde kullanılan en yeni yöntemler neler? Sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları nedir? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Doktor Melike Batukan ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer merak edilen soruları yanıtlayacak. Adım Adım Sağlık, 9 Şubat Pazar 16.15’te NTV’de.
NTV 09.02.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 09:10
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