"Enerji Kimlik Belgesi" olmayan evler satılabilir mi? (Ortak Gelecek 6 Ocak 2020)
Daha yeşil, daha temiz, daha güzel bir dünya için... Ortak geleceğimize katkı sağlayacak tüm konular, Ilgaz Gürsoy'la her Pazartesi 10.20'de canlı yayınla NTV'de. Binaların, ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi yıl içinde tükettikleri enerjiyi gösteren “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması, 1 Ocak’tan itibaren zorunlu hale geldi. “Belgesi olmayan evler satılabilir mi, kiralanabilir mi?” sorusunun detayları Ortak Gelecek’te yanıtlanak. Ilgaz Gürsoy, Ortak Gelecek’te “Enerji Kimlik Belgesi” uygulamasını konuklarıyla ele alacak. Ilgaz Gürsoy’un hazırladığı Ortak Gelecek, 6 Ocak Pazartesi 10.20’de NTV’de.
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