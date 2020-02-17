Meme kanseri sonrası onarım, ameliyatsız cilt gençleştirme ve burun estetiği (Adım Adım Sağlık 16 Şubat 2020)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.05'te NTV'de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Cahit Vural, konunun uzmanlarıyla MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler'de konuşacak. Meme kanseri sonrası memeye uygulanan estetik müdahaleler ve cilt gençleştirmede kullanılan ameliyatsız yönlemleri konuşmak üzere, Op. Dr. Esen İbrahim Karakaya ve Dr. Ali Osman Apaydın Adım Adım Sağlık'a konuk olacak. Adım Adım Sağlık, 16 Şubat Pazar 16.15'te NTV'de.
NTV 16.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 09:55
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