Özlem Denizmen ile Para Durumu (18 Haziran 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Turizmde Sürdürülebilirlik”. Özlem Denizmen’in konukları; Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı / Martı Otel İşletmeleri Yön. Kur. Bşk. Oya Narin ve Jolly Tur CEO’su Mert Vardar. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda.
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NTV 22.06.2021 - 16:21| Son Güncelleme : 22.06.2021 - 17:11
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