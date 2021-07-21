Özlem Denizmen ile Para Durumu (9 Temmuz 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okuryazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “İş görüşmesi sırasında işverenin ve iş arayanın kafasında ne olur?” Özlem Denizmen’in konukları; Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları Merkezi Kurucusu Kerem Dündar ve İnsan Kaynakları Uzmanı İdil Türkmenoğlu. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
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NTV 21.07.2021 - 17:12| Son Güncelleme : 21.07.2021 - 17:23
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