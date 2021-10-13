Dünyada bir ilk: Nakledilecek akciğer drone ile taşındı
Kanada’da bir hastaya nakledilecek akciğer, dünyada ilk kez drone ile taşındı. Toronto kentindeki bir hastaneden diğerine gerçekleştirilen taşıma işlemi sadece 6 dakika sürdü. Akciğerin taşındığı kutu 18 ay boyunca düşmeye ve iklim koşullarına karşı test edildi. Drone ile organ taşıma ilk kez 2019’da ABD’nin Baltimore kentinde yapılmıştı. Sekiz yıldır diyalize giren bir hastaya drone ile 5 dakikada taşınan böbrek nakledimişti.
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