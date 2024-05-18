Bir günde MR ve röntgen eğitimi | Fizyoterapistler doktormuş gibi ilaç yazıyorlar
Fizik tedavi uzmanları son zamanlarda fizyoterapist kaşeli tetkik istekleri ve hatta reçetelerle karşılaşmaya başladılar. Doktorlar, bazı hastalarının fizyoterapist önerisiyle ilaçlarını dahi bıraktığını söylüyor. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, alanlarındaki yanlış uygulamaların giderek yaygınlaştığını belirtiyor. Öyle ki lazer epilasyon, makyaj, cilt bakımı kursu veren kurumlarda MR workshopu düzenleniyor.
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