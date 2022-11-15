Dünya Kupası öncesi sahte taraftar iddiası

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ev sahibi ülkenin, parayla taraftar tuttuğu söyleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Brezilya, İspanya, Almanya, Portekiz, İngiltere ve Arjantin formaları giyen yüzlerce kişi yürüyüş yapıyor. Yorumlarda, görüntülerdeki insanların o ülke vatandaşlarına benzemediği vurgulandı ve Katar’ın, bu kişileri para karşılığında tuttuğu iddia edildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.