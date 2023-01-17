Atlantik'i geçen ilk Türk kadın yelkenci Başak Mireli

Başak Mireli, geçen yıl Aralık ayında başladığı 2 bin 100 mil rotasını tamamladı ve Atlantik'i tek başına geçen ilk Türk kadın oldu. 24 gün boyunca dev dalgalarla ve teknesinde çıkan sorunlarla boğuşan Mireli, yaşadıklarını NTV'den Ahmet Örsoğlu'na anlattı.

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