Liseler arası futsal turnuvasında yumruklu kavga

Ordu’da liseler arası futsal turnuvasında maçın bitimine 4 dakika kala öğrenciler arasında başlayan gerginlik, yumruklu kavga dönüştü. Özel lisenin beden eğitimi öğretmeni de sahaya giren rakip takımın taraftarlarını yumrukladı. İki takım da turnuvadan diskalifiye edilirken, öğretmen ve 10 öğrenci disipline sevk edildi.
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