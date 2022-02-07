Pekin’de tarihe geçen milli sporcudan duygusal mesaj
Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda 99 metrelik atlayış ve 115 puanla 36. sırada yer aldı. İpcioğlu final biletini alamadı ama olimpiyatlarda final atlayışı yapan ilk Türk sporcu oldu. 11 Şubat’ta Büyük Tepe elemelerinde mücadele edecek olan İpcioğlu, sosyal medyadan bir video yayınladı. Gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen milli sporcu, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederken sesi titredi, gözleri doldu. İşte o duygusal anlar...
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