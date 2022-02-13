Su kayağından esinlenen sporcular atlarla kaydı

Van’ın Edremit ilçesinde kayakçılar, atlarla snowboard yaptı. Denizde sürat teknelerine bağlı olarak yapılan su kayağından etkilendiklerini anlatan sporcular, ‘atlı snowboard’u sıra dışı olarak nitelendirdi. Binicili bir atın hemen arkasında kayak yapmanın farklı bir heyecan olduğunu söyleyen Cevat Sarı, ‘‘Her sene Artos Dağı’nın zirvesinden inerek snowboard yapıyorduk, bu sene atlarla bu deneyimi yaşamak istedik. Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 14:56 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 15:11

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