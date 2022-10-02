Endonezya’da futbol maçında izdiham: 174 ölü

Endonezya’da futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı. Tuttukları takım yenilince sahaya giren yüzlerce tarafatara polis müdahale etti. Endonezya Futbol Federasyonu, can kayıplarından taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tuttu. Ülkede ligler bir hafta askıya alındı.

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