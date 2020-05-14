Adana'da polisin durdurduğu 14 kişilik minibüsten 35 tarım işçisi çıktı
Adana'da uygulama yapan ekipler, ağırlık nedeniyle lastikleri yere yapışan ve hafif yan yatan bir minibüsü durdurdu. 14 kişilik minbüsün içinden 35 tarım işçisi çıktı. Sosyal mesafenin esamesi okunmuyordu.
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NTV 14.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 13:46
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