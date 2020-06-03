2020 Haziran askerlik sevk tarihleri ne zaman? (Bakanlık açıkladı)

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Haziran'da başlayacak celp dönemi öncesi, virüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bakanlık, yükümlülerin birliklere güvenle ulaşmaları için otogar ve havalimanlarında irtibat noktaları oluşturacak.

NTV 03.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 11:09

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