2020 Haziran askerlik sevk tarihleri ne zaman? (Bakanlık açıkladı)
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Haziran'da başlayacak celp dönemi öncesi, virüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bakanlık, yükümlülerin birliklere güvenle ulaşmaları için otogar ve havalimanlarında irtibat noktaları oluşturacak.
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NTV 03.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 11:09
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